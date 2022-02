Secondhand Smartphones schonen den Geldbeutel und die Umwelt

Smartphones und Co gehörten 2021 zu beliebtesten Geschenken unterm Weihnachtsbaum. Zu erkennen war das auch daran, dass sich in den Wochen nach dem Fest die Anzeigen auf digitalen Verkaufsportalen häuften. "Apple iPhone 13 Pro nagelneu“, "Originalverpackte Nintendo Switch Light“ oder "Samsung Galaxy A52 generalüberholt“. Wer in den letzten Wochen online gestöbert hat, ist im Mekka der Elektrogeräte gelandet.

"Der Jänner 2022 lief wieder sehr stark an. Sowohl bei den Tablets als auch bei den Smartphones haben wir den Jahresschnitt (der Anzeigen, Anm.) 2021 um 20 Prozent übertroffen“, bestätigt Andreas Pucher von der Onlineplattform willhaben. Im Vergleich zum Dezember 2021 wurden in den Wochen nach Weihnachten um neun Prozent mehr Smartphones und Tablets inseriert, erklärt er.