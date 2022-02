Ein Craftbeer von Frauen mit besonderer Etikette

Als es für sie zunehmend schwieriger wurde, mit der Situation umzugehen, setzte sie sich stärker mit dem Thema Feminismus auseinander. Als sie vor zwei Jahren die Erzählungen einer Freundin über frauenfeindliches Verhalten ihrer Vorgesetzten mit „Du hast ur Muschikraft“ kommentierte, entstand die Idee für ihr eigenes Projekt.

Beschimpfung für weibliche Schwäche

„Muschi ist kein Wort, das nur positiv konnotiert ist“, erzählt Tschannett zur Namensfindung. „Du Muschi“ soll oft eine Beschimpfung für weibliche Schwäche sein. Für die Sozialarbeiterin „ist eine Muschi oder eine Vulva etwas sehr Kraftvolles. Wir müssen bedenken, dass wir alle daraus kommen.“

Unter „muschi_kraft“ verkauft sie seitdem auf Instagram feministische Sticker, Kunstwerke und andere Merchandise. Den Erlös spendet sie – vollständig oder teilweise – an österreichische Frauenhäuser; 3.600 Euro kamen so bis Ende 2021 zusammen. Im Jänner lief die Spendenaktion erneut an.