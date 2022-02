Platinum Jubilee Pudding: Alles, nur kein Wackelkandidat

Doch es wären nicht die Briten, wären im Pudding nicht ganze Geschichten verpackt. Keine Rede vom hierzulande bekannten, wackeligen (Vanille-)Pudding. Vielmehr geht es um einen Überbegriff für jegliche Art von Süßspeisen.

Bis Ende Jänner konnten Briten ab acht Jahren bei der „Platinum Jubilee Competition“ Pudding-Rezepte einreichen. Von der Tarte bis zur Torte war alles erlaubt. Eine Jury aus Backprofis, TV-Köchen und dem Chefkoch des Buckingham Palace wählen in mehreren Runden die besten Rezepte.

Eines der Kriterien: Der Pudding muss für Hobby-Bäcker nachbackbar sein. Die fünf Finalisten treten schließlich in März zum Live-Backen gegeneinander an. Her Majesty Herself konnte dem Vernehmen nach die ersten Rezepteinsendungen bereits begutachten.

Falsche Fährte

Zweifellos führen die Briten die Kontinentaleuropäer mit ihren Pudding-Variationen auf eine falsche Fährte. Eine Begriffsklärung scheint angebracht. „Puddinge enthalten meist einen relativ hohen Ei-Anteil, währendessen der Mehl-Anteil geringer ist“, erklärt Patissière Eveline Wild.

Die Puddinge, von denen hier die Rede ist, ähneln im Grunde Aufläufen, werden zudem meist warm serviert. „Das macht sie locker und saftig.“ Dafür ausschlaggebend ist allerdings eine wesentliche Technik: Im Gegensatz zu Scheiterhaufen und Co. gart ein Pudding langsam im Wasserbad. Idealerweise in einer speziellen Form, die mit einem Deckel verschlossen wird. Diese erinnert wiederum oft an eine kleine Gugelhupfform, ähnlich dieser verfügen viele Modelle über einen Zapfen in der Mitte. Dadurch erreicht der Dampf auch das Innere des Puddings.