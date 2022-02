Samenspende statt Partner: Eine Mutter und ihr Weg zum Kind

Dennoch: Das Verständnis von Familie ist diverser geworden, sagt Eva-Maria Schmidt, Soziologin und Mitarbeiterin am Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF). Durch die rechtlichen und medizinischen Möglichkeiten und die Darstellung in den (sozialen) Medien wächst das Bewusstsein dafür, dass nicht mehr nur heterosexuelle Paare Kinder bekommen können. Wie viele Frauen den Weg der Solo-Mutterschaft gehen oder sich mit anderen Singles zusammentun („Co-Parenting“), wird in Österreich nicht erfasst. Bekannt ist lediglich der Anteil der Alleinerziehenden (siehe rechts).

„Von Frauen wird zunehmend erwartet, dass sie beruflich erfolgreich sind und dann erst Mutter werden“, erklärt Schmidt. „Dann ist oft kein Partner da. Abgesehen davon, dass die Anforderungen an diesen in Hinblick auf Elternschaft massiv gestiegen sind.“ Daher würden auch immer mehr Frauen „Social Egg Freezing“ (Einfrieren der Eizellen ohne medizinischen Grund) in Betracht ziehen.

Dass dieses – wie die Samenspende für Singles – in Österreich nach wie vor verboten ist, stößt immer öfter auf Kritik. Zurecht, findet Schmidt. „Für mich geht es da viel um die Frage, wie sehr eine Frau über ihren Körper bestimmen kann.“