Wochenbettdepression bei Männern: Gefühlstief statt Papafreude

Papas, die zu Ängstlichkeit neigen, bauen während der Schwangerschaft häufig eine besonders intensive Bindung zum Baby auf, „indem sie sich die Zeit danach genau ausmalen“. Die Realität nach der Geburt könne – wie bei Stefan – ein echter Schock sein.

Ist die Kindsmutter nach der Entbindung körperlich geschwächt oder psychisch stark belastet, ist das Risiko für eine postpartale Depression – bei Männern äußert sie sich meist in aggressivem, gereiztem und selbstzerstörerischem Verhalten – am größten. Auch eine Frühgeburt oder komplikationsreiche Entbindung kann die Entstehung fördern, ebenso wie gesundheitliche Probleme beim Kind und finanzielle Unsicherheit. Väter, die in der Zeit um die Geburt arbeitslos waren, zeigten in Kittel-Schneiders Studie etwa deutlich öfter depressive Symptome.

Das Interesse an der väterlichen Psyche stößt nicht überall auf Zuspruch. Kritiker verweisen darauf, dass Männer nach wie vor nur einen Bruchteil der Pflegearbeit leisten. Ihre Überforderung werde überbetont. „Mütter tragen unbestritten die Hauptlast“, betont Kittel-Schneider. „Unsere Forschung zielt nicht darauf ab, sie zu vergessen. Wir wollen Väter mit ihren Sorgen wahrnehmen, davon können langfristig auch ihre Partnerinnen profitieren.“