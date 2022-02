Q&A: Was gilt, wenn ich Smartphones und Co gebraucht kaufe?

Was ist, wenn ich diesen Ausschluss als Verkäufer nicht erwähne?

In diesem Fall gilt das normale Gewährleistungsrecht. "Das bedeutet, dass ich als Verkäufer für den Gegenstand, den ich verkaufe, einstehen muss. Wenn bei der Übergabe ein Mangel besteht, dann muss ich in der Regel den Vertrag rückgängig machen“, erklärt Gladt.

Wann liegt ein Mangel vor?

"Ein Mangel liegt vor, wenn ich hinter dem Versprochenen zurückbleibe.“ Wer etwa einen kaputten Toaster verkauft, schuldet einen kaputten Toaster. Der Kaufvertrag wurde also über ein defektes Produkt abgeschlossen und es liegt kein Mangel vor. "Bei Gebrauchtwaren kommt es immer ein bisschen darauf an, was der Käufer erwarten kann, was sich aus den Fotos des Produkts ergibt und worüber der Kaufvertrag eigentlich abgeschlossen wurde.“ Wenn der Verkäufer auf den Fotos etwa bewusst einen Kratzer oder einen Defekt unterschlägt, ist das ein Mangel, und dann muss er dafür einstehen.

Was kann ich machen, wenn ein Mangel vorliegt?

Liegt ein Mangel vor, kann ich meine Gewährleistungsrechte geltend machen. In diesem Fall "muss ich dem Verkäufer eine zweite Chance einräumen, um den Vertrag ordnungsgemäß zu erfüllen“. Bei einem Unternehmen wäre das für gewöhnlich eine Reparatur oder ein Austausch. Bei einem Privatkauf ist das viel seltener der Fall. "Hier kommt faktisch nur die Vertragsauflösung in Frage. Die Ware wird an den Verkäufer zurückgeschickt und dieser muss mir den Kaufpreis zurückerstatten. Bei einem geringfügigen Mangel käme auch eine Preisminderung infrage“, so Gladt.