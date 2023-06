In einem neuen Instagram-Posting erzählt die Britin, die den vierten Platz bei dem Wettbewerb in Ibiza belegte, dass sie viele Rückmeldungen und positives Feedback in den letzten Wochen bekommen habe - von Frauen als auch von Männern. Und fügt hinzu: "Das ist ein echter Frauensport, und je mehr Barrieren wir durchbrechen können, desto besser."

Warum sie einen Badeanzug trug

Pallant-Browne erklärte außerdem, warum sie bei dem Rennen in Ibiza überhaupt einen Badeanzug trug. Einerseits weil sie an heißen Tagen sonst "umkippen" würde. Andererseits, weil ihre Körpertemperatur während ihrer Periode erhöht ist: "Ich habe einen Ganzkörperanzug für die kühleren Rennen in dunklen Farben, aber wegen des Kühleffekts haben wir mit den hellen Farben experimentiert."