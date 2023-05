Die Madrider Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso (PP) reagierte ebenfalls auf die Kontroverse und kritisierte ihrerseits, dass "0%-Joghurts" als sexistisch gebrandmarkt werden. Auch die Küchenmaschine verteidigte die konservative Politikerin: "Ich dachte, dass sie dazu dient, Zeit in der Küche zu sparen". Außerdem könne sie von "beiden Geschlechtern" benutzt werden, sogar von Kindern, betont sie - und erinnert an ein Video, in dem ein spanischer Minister mit einem Thermomix hinter sich zu sehen war.