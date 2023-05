Kostenlose Hygieneprodukte

Die Ergebnisse würden deutlich zeigen, dass mehr Aufklärung, Toleranz und Rücksicht bei dem Thema nötig sei. Gemeinsam mit dem Infoportal "Erdbeerwoche" und der Bundesjugendvertretung (BJV) hat Plan International daher einen Forderungskatalog erstellt: Hygieneprodukte während der Menstruation sollten kostenlos am Arbeits- und Ausbildungsplatz und in allen öffentlichen Toiletten zur Verfügung gestellt werden - analog zu Toilettenpapier. Dabei sollen die sozialen Hintergründe der Betroffenen mitbedacht werden. Das Umfeld in Sanitäranlagen muss angemessen sein, damit sich Menstruierende darin wohlfühlen können.

Zudem solle das Selbstbewusstsein von Mädchen mit Aufklärung und Enttabuisierung der Menstruation gestärkt werden. Menstruationsaufklärung sollte Teil der Lehrpläne in allen Bundesländern sein. Dabei soll die Variation an unterschiedlichen Periodenprodukten - von Tampons über Binden, Periodenhöschen bis hin zu Mentruationstassen und - schwämmen - aufgezeigt werden. Zudem solle die Freistellung bei Periodenschmerzen am Arbeitsplatz gefördert werden. Auch eine Sensibilisierungskampagne wird gefordert.