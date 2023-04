Alles für die Frau: Wien hat den ersten Perioden-Shop

Waschbare Stofftampons

Ihr Geschäft „All about Period“ in der Lindengasse 14 hat alles, was sich Frauen bisher mühsam in verschiedenen Online-Shops zusammensuchen mussten: Menstruationstassen, Periodenwäsche, Wärmeschals sowie waschbare Stofftampons und -binden.

Was von vielen geschätzt wird: Man kann die Produkte vor dem Kauf in die Hand nehmen, wird beraten und bekommt Empfehlungen. Unsicherheit gäbe es beim Umgang mit der noch unbekannteren Menstruationsscheibe (44,90 Euro). Sie sitzt tiefer, hat ein größeres Fassungsvermögen und muss beim Geschlechtsverkehr nicht herausgenommen werden.