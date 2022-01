Kinderwunsch in der Pandemie: Wie Paare auf die Covid-Krise reagierten

Globale Betroffenheit

Studien aus anderen Teilen der Welt, die ungefähr im gleichen Zeitraum durchgeführt wurden, kommen zu ähnlichen Erkenntnissen. Auch in Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien veranlasste die Covid-Krise Frauen und Paare dazu, ihre Babypläne zu überdenken.

In Italien, das zu Beginn der Pandemie enorm von den Folgen des Virus gebeutelt wurde, gaben 37 Prozent der Paare mit Kinderwunsch diesen auf. Existenzielle Ängste und Bedenken bezüglich der Auswirkungen einer möglichen Infektion auf die Schwangerschaft waren ausschlaggebend.

Eine Untersuchung aus Shanghai offenbarte, dass drei von zehn Paaren im gebärfähigen Alter, die ursprünglich angaben, schwanger werden zu wollen, ihre Meinung nach dem Ausbruch der Pandemie änderten.

Doch es gab auch Faktoren, die Frauen und ihrer Partner am Kinderwunsch festhalten ließen: Die New Yorker Studie sowie Daten aus Italien legen beispielsweise nahe, dass sich vor allem ältere Frauen häufiger an ihre Schwangerschaftsabsichten klammerten.

An der NYU Grossman School of Medicine fand man außerdem heraus, dass einkommensstarke weiße Frauen mit höherer abgeschlossener Bildung eine Schwangerschaft eher weiterhin in Betracht zogen. "Dieses Ergebnis deckt sich mit anderen Erkenntnissen, die darauf hindeuten, dass Personen mit finanzieller Sicherheit trotz der Pandemie weiterhin aktiv eine Schwangerschaft anstreben, vor allem im Bereich der künstlichen Befruchtung", so die Autorinnen und Autoren der Studie.