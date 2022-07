"Inspiring Women": Wie Frauen mit Barbiepuppen geehrt werden

Die beliebte Spielzeugpuppe soll aber nicht nur für ihr Aussehen, sondern auch für ihre Errungenschaften bekannt sein. Mit der "Inspiring Women"-Reihe würdigt Mattel "unglaubliche Heldinnen ihrer Zeit; mutige Frauen, die Risiken eingingen, Regeln änderten und den Weg für Generationen von Mädchen ebneten, um größere Träume als je zuvor zu verwirklichen".

Aktivistin

Die Reihe besteht aus historischen und modernen Figuren. Darunter Aktivistinnen, Schriftstellerinnen und Journalistinnen. So etwa Ida B. Wells, die 1862 in die Sklaverei hineingeboren wurde, und sich Zeit ihres Lebens unter anderem für Bürgerrechte und das Frauenwahlrecht stark machte. Sie wurde Anfang des Jahres in die Reihe inspirierender Frauen aufgenommen.