Jane Goodall-Barbie: Das berühmte Püppchen ist jetzt Affenforscherin

"Pünktlich zum Welt-Schimpansen-Tag am 14. Juli ist Barbie stolz darauf, die renommierte Ethologin und Naturschützerin Dr. Jane Goodall, DBE, Gründerin des JGI und UN-Friedensbotschafterin, zu ehren", heißt es bei Hersteller Mattel. Der Launch fällt mit dem 62. Jahrestag von Dr. Jane Goodalls erster Reise in den Wald des Gombe-Stream-Nationalparks in Tansania zusammen.

Barbie mit Schimpanse

Die Goodall-Barbie träg Khaki-Shorts zum passenden Shirt. Zu ihren Accessoires für die Erforschung des afrikanischen Dschungels zählen ein Notizbuch sowie ein Feldstechern. Ihr zur Seite hat der US-Spielzeugkonzern David Greybeard gestellt, eine Nachbildung jenes Schimpansen, dessen Verhalten Goodall als Allererstes untersuchen konnte.

Die Dame und ihre Affen

Im richtigen Leben ist die britische Verhaltensforscherin vor allem für ihre bahnbrechenden Studien über wild lebende Schimpansen im Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania bekannt. Diese Forschungen werden bis heute fortgesetzt. Dame Goodall ist die Gründerin des Jane Goodall Instituts, einer weltweiten Organisation für Natur- und Tierschutz, Forschung sowie Jugendförderung. Darüber hinaus hat sich die heute 88-Jährige jahrzehntelang intensiv mit Fragen des Klimaschutzes, der Menschenrechte, der Erhaltung der Artenvielfalt und des Tierschutzes befasst und ist nach wie vor eine zentrale Stimme in der Arbeit für den ökologischen Fortschritt.