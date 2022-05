Hochschwangere Sportklettererin wehrt sich gegen Kritik

Plötzlich unsichtbar

Die Debatte um Shauna Coxsey spiegelt den gesellschaftlichen Umgang mit schwangeren Frauen wider: "Sobald eine Frau schwanger ist, wird sie vom Großteil der Gesellschaft nur noch als Hülle für eine kostbare Fracht betrachtet", sagte die Autorin Marlene Hellene (ihr Buch "Bauch frei! Ein Plädoyer für eine selbstbestimmte Schwangerschaft" ist bei Rowohlt erschienen) vor Kurzem im KURIER-Interview. Die Vorstellung eines niedlichen Säuglings würde die schwangere Person in den Schatten stellen. "Und da haben wir das Problem: Die Frau, ihre Bedürfnisse, ihr Wohlergeben, tritt in den Hintergrund und wird unwichtig, solange es dem Baby in ihrem Bauch gut geht. Dabei geht es dem Kind in erster Linie dann gut, wenn es der Schwangeren gut geht."

Aus diesem Grund plant auch Shauna Coxsey, so lange wie möglich weiter zu klettern. "Wenn ich eine Woche nicht klettere, fühle ich mich nicht wirklich gut. Ich muss klettern, für meinen Körper und meinen Geist."