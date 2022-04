Der Rihanna-Effekt: Schwanger, sexy, stolz darauf

Mit ihrem Styling und dem für alle sichtbaren Babybauch transportiert sie eine Botschaft, die weit über Modefragen hinausgeht. Rihannas extravagante Bauchschau sei hoch politisch, konstatierte die New York Times gar: Schließlich würden konservative Kräfte in den USA gerade wieder versuchen, werdende Mütter in ihrer Autonomie zu beschränken.