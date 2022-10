Gala der Menschlichkeit: Wenn der Rückhalt von den Kollegen kommt

Als Reinhard Artinger zum ersten Mal davon hörte, diesem „Sozius“, hielt sich die Begeisterung in Grenzen. „Ich dachte, das ist wieder etwas, was die Firma macht, es zuerst toll findet und dann eh wieder vergisst“, so der mittlerweile pensionierte Wiener Linien Fahrer. Doch sein damaliger Chef war der Meinung, Artinger müsse das machen. „Und wenn der Chef das sagt, macht man es halt.“

Mehr als ein Jahrzehnt später sagt Artinger, dass die Arbeit bei Sozius das Beste sei, was er in seinen 40 Jahren bei den Wiener Linien gemacht habe. Die Tätigkeit macht ihm so viel Freude, dass er sie sogar in seiner Pension weiter betreibt. Sozius, das ist das interne Kriseninterventionsprogramm der Wiener Linien, das nun seit 13 Jahren in Betrieb ist.