Fettentfernung im Gesicht: Hat auch Liam Payne nachgeholfen?

Kein Trend ohne Gegentrend, könnte man sarkastisch anmerken: Nachdem sich Models und Schauspieler jahrelang Eigenfett oder Filler spritzen ließen, lassen sich nun Stars ihr Wangenfett entfernen. Der Trend heißt Buccal Fat Removal. Das Ende vom Baby-Face sozusagen.

Derzeit diskutieren Fans von Liam Payne, dem ehemaligen Mitglied von One Direction, ob er sich dieser speziellen Fett-Entfernung unterzogen hat, denn sein Gesicht schaut stark verändert bzw. erschlankt aus.

Fettpölster direkt unter den Wangenknochen und über den Kieferknochen sind bei jedem Menschen anders ausgeprägt: Jene mit einem vollen Gesicht haben wahrscheinlich mehr bukkales Fett als Menschen mit einem schmalen Gesicht. Bei der Operation wird durch einen kleinen Schnitt im Mundinnenraum das Fettpölsterchen aus der Wange entfernt, dadurch sollen die Wangenknochen stärker betont werden.

Gerüchte

Payne selbst hat sich zu den Gerüchten nicht geäußert. Auch sonst handelt es sich bei den Debatten, welche Stars im Gesicht nachgeholfen haben, meistens um Spekulationen. Einzig Model Chrissy Teigen hat sich auf der Social-Media-Plattform Instagram zu dem Eingriff bekannt (mehr dazu hier).

Laut der American Society of Plastic Surgeons wird der Eingriff nicht bei Menschen mit dünnen, schmalen Gesichtern durchgeführt, da die Entfernung des Fettes dazu führen kann, dass das Gesicht mit zunehmendem Alter hagerer aussieht. Denn dieses Fettgewebe verliert mit dem Alter ganz natürlich an Volumen. Menschen, die also in jungen Jahren sich zu so einem Eingriff entschieden haben, schauen im Alter dann ausgemergelt aus.