"Einarmige Prinzessin" könnte morgen "Miss Germany" werden

Eine Schönheitskönigin muss schlank, langbeinig und makellos sein. Dieses Ideal gilt schon seit einigen Jahren als überholt. Auch der Modus der "Miss Germany"-Wahl wurde völlig umgekrempelt. Statt perfekter Maße zählen Authentizität, Diversity, Charisma - und eine besondere Geschichte, die die Kandidatin mitbringt.

So wie Gina Rühl, die es in das Finale der heurigen Miss-Germany-Wahl geschafft hat. Die 22-jährige Studentin aus dem Wuppertal erlitt vor drei Jahren als Mitfahrerin einen schweren Motorradunfall. Ihr Becken war beidseitig gebrochen, der rechte Unterschenkel zertrümmert. Der linke Arm konnte nicht mehr gerettet werden und wurde durch eine Prothese ersetzt. Am Samstag, 19. Februar, könnte sie im Europa-Park Rust zur schönsten Frau Deutschlands gekürt werden.