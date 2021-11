Adele Neuhauser über Schönheitsideale: "Viele Frauen sehen plötzlich gleich aus"

Im "Tatort" gibt Adele Neuhauser (62) mit viel Herzblut die manchmal doch etwas raubeinige Ermittlerin Bibi Fellner, am 17. November ist sie aber in einer ganz anderen Rolle zu sehen. Da spielt sie in der Komödie "Faltenfrei" die Beauty-Ratgeber-Ikone Stella (um 20:15 Uhr in der ARD).