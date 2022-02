Erstes Model mit Down-Syndrom in "Victoria's Secret"-Kampagne

Mehr Inklusion, mehr Diversität

Alles andere als selbstverständlich, war doch das Lingerieunternehmen lange in erster Linie dafür bekannt, ein Frauenbild zu propagieren, das abseits klassischer Supermodels kaum zu finden ist. Doch auch Victoria's Secret wurde schließlich vom Zeitgeist, internen Skandalen und sinkenden Einnahmen eingeholt und richtete sich nach einem Wechsel an der Spitze vor zwei Jahren komplett neu aus. Die berühmten, makellosen "Engel", die bei der jährlichen Modeschau über den Laufsteg wandelten, sind Geschichte – man will ein inklusiveres Bild vermitteln und holte dafür eine diversere Gruppe an Frauen ins Boot.

"Die 'Love Cloud Collection' ist ein wichtiger Moment in der Geschichte der Marke. Von den unglaublichen Frauen, die die Kollektion erst lebendig machen über die inklusive Atmosphäre am Set gehört diese Kampagne zum neuen Victoria's-Secret-Standard, den wir setzen", sagt der neue Kreativdirektor Raúl Martinez über die aktuelle Kampagne.