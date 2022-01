Wo Victoria’s Secret gehütet wird

Das Herz von Victoria’s Secret schlägt überraschender Weise allerdings nur von außen betrachtet in Los Angeles. Vielmehr ist die Crystal International Group, das zweitgrößte Textilunternehmen Hongkongs, der Nabel der Lingerie-Welt. Deren Tochterunternehmen Crystal Martin Vietnam (CMVN) wiederum ist dafür verantwortlich, dass die heiße Mode auch produziert wird.

Heißer Office-Stil ist gefragt

Seit 2012 betreibt CMVN eine Fabrik in der Industriezone Quang Chau in Bac Giang in Vietnam. Nun wurde die gesamte Betriebsstätte – in der auch noch andere berühmte Label wie Puma, H&M, Abercrombie & Fitch produziert werden – erneuert. Und dabei war es vor allem wichtig, die Büros auf Vordermann zu bringen …

Klar war: Was den Designstil betrifft, ließen sich die Designer von D&P Associates von CMVNs Hauptprodukt inspirieren. Der legendären Unterwäsche. Offiziell heißt das: „Wir wollten ein Büro in der Fabrik schaffen, das einem starken industriellen Designstil folgt, der von offensichtlichen femininen Akzenten begleitet wird.“