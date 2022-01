Die perfekte Welle: Friseurlehrlinge lernen mit einer App

„Das schaut doch schon nach einem Haarschnitt aus“, lobt Raffaela Maly das Werk ihres Schülers Syban Deeno. Der 21-jährige Friseurlehrling blickt nicht ohne Stolz auf die Frisur, die er auf dem Übungskopf geschaffen hat, und zückt sein Handy – fotografieren ist in dieser Stunde ausdrücklich erwünscht.

In der Berufsschule für Schönheitsberufe in Wien-Penzing lernen die angehenden Friseure nämlich mithilfe einer App. Das hat viele Vorteile wie Malys Kollege Martin Klinka erläutert, ohne dessen Engagement die App „Gethair“ wohl nicht so schnell Einzug in die Ausbildung gefunden hätte: „Besonders, wenn ganze Klassen in Quarantäne sind, kann so der praktische Unterricht fortgesetzt werden“, sagt er.

Das ist nicht der einzige Vorteil. Mit welcher Begeisterung die angehenden Friseure und Friseurinnen dabei sind, merkt man, sobald die Schulglocke läutet. „Früher haben dann fast alle ihre Sachen gepackt und sind in die Pause gegangen. Jetzt bleiben sie noch so lange, bis sie fertig sind“, erzählt Lehrer Thomas Maresch.