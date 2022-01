Gesucht: Lehrkräfte, die für ein Jahr in eine Firma wechseln

Seitenwechsel nennt sich eine Initiative, die engagierten und mutigen Lehrkräften die Möglichkeit bietet, für ein Jahr auf die „andere Seite“ zu wechseln. Konkret heißt das: Sie nehmen für ein Jahr eine Stelle in einem Unternehmen an.

Für einen solchen Seitenwechsel können sich bis 28. Februar Lehrkräfte der Sekundarstufen 1 und 2 aus ganz Österreich bewerben.

Davon profitieren viele Seiten: Zum einen die Schülerinnen und Schüler, weil die Lehrperson dabei Wirtschafts-Know-how erwirbt und so realitätsbezogene Impulse für die Berufsorientierung erhält. Und zum anderen die Unternehmen selbst, die so Kontakte zu Schulen bekommen. Seit September 2021 arbeiten die ersten acht „Seitenwechslerinnen“ und „Seitenwechsler“ in Unternehmen in Wien, NÖ und OÖ (der KURIER berichtete).

Die teilnehmenden Firmen – derzeit sind etwa Raiffeisen oder A1, Semperit oder Berndorf Band dabei – besprechen Einsatzmöglichkeiten mit dem Team von Seitenwechsel. Bianca Frantz (Bild oben mit Nikolaus Somogyi) ist zum Beispiel seit September bei Raiffeisen. Nach erfolgreicher Bewerbung können Lehrkräfte dann für ein Jahr vom Klassenraum in ein Unternehmen wechseln, wobei die Unternehmen das jeweilige Grundgehalt der Lehrkräfte übernehmen. Das zweite Projektjahr dient zum Transfer der Erfahrungen an die jeweilige Schule.

Bewerbungen via seitenwechsel.at, Fragen per Mail an: erwin.greiner@seitenwechsel.at