Gesprächige Tiere: Eine Krähe wie ein Rohrspatz

Nicolas Cage hat also einen Vogel. Wie der Hollywood-Star kürzlich ausplauderte, hält er sich in seinem Domizil in Las Vegas eine Krähe. Hugin – benannt nach einem der beiden Rabenvögel Odins (seines Zeichens nordischer Gott) – soll dort eine Voliere bewohnen größer als die meisten Wohnungen in New York City.

„Krähen sind sehr intelligent. Und ich mag ihr Aussehen“, schwärmte der 58-Jährige. Außerdem verriet er der Los Angeles Times, dass ihn der schräge Vogel gerne beschimpfe: „Wenn ich den Raum betrete, sagt er ,Hi‘, wenn ich rausgehe, sagt er ,Tschüss‘ – und ,Arsch‘.“