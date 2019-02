Saatkrähe? Nebelkrähe? Rabenkrähe?: "Jeder weiß, wer wer ist"

Die Vorfahren der Aaskrähen wurden hier vor etwa 10.000 Jahren heimisch: Die Eisdecke, die sich in der jüngsten Kaltzeit über Europa ausbreitete, drängte die Rabenkrähen zunächst in den Südwesten, die Nebelkrähen in den Südosten des Kontinents. Als das Klima und die Lebensbedingungen wieder freundlicher wurden, kam es in Wien zum Klassentreffen. „Hier gibt es heute auch Hybriden. In Vorarlberg schaut das schon anders aus“, beschreibt Birdwatcher Probst das schmale Mischgebiet.