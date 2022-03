Bobos und G’spritzte sind einfach nicht lustig

Der gebürtige Wiener Andreas Rainer hat schon überall in der Stadt gewohnt. Jetzt ist er leider in Hietzing gelandet. Leider, weil: „Es ist halt schon sehr g’spritzt hier, und Wirtshäuser gibt’s auch keine.“ Und in Hietzing ist es nicht sehr lohnend, den Leuten aufs Maul zu schauen. Die Sprüche, die unter Hofratswitwen geklopft werden, um beim Klischee zu bleiben, sind nicht so lustig, dass sie die 165.000 Follower, die der Alltagspoeten-Blog jetzt hat, begeistern würden.

Die besten Inspirationsquellen liegen tatsächlich in der U-Bahn. Oder in Marktnähe. Kaffeehäuser? Kommt drauf an. Im Café Jelinek, das Rainer eigentlich auch gern mag, hat er noch nie was Lustiges gehört. Das Jelinek liegt im Sechsten, absolute Bobo-Zone und Bobos sind nun einmal nicht lustig. Genauso wenig wie die feinen Leut’.