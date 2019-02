FreeThePimple: Wenn Wimmerln salonfähig werden

Ein Model mit Pickel? Gibt es. Jobs zu bekommen ist mit Hautunreinheiten aber wesentlich schwieriger als ohne, wie die 26-jährige Hanna Bohnekamp seit geraumer Zeit feststellen muss.

Seit die Duisburgerin – die im Jahr 2010 den zweiten Platz bei der TV-Sendung „Germany’s Next Topmodel“ belegt hat – im vergangenen Jahr die Pille abgesetzt hat, plagen sie Pickel und infolge dessen auch Jobabsagen, wie sie in den sozialen Medien berichtet. Dennoch will sie sich nicht verstecken und anderen Betroffenen Mut machen: „ Pickel sind kein Grund dafür, sich zu Hause einzuschließen! Niemanden stören die paar Punkte in meinem Gesicht, es sei denn, ich mache sie mir selbst zum Problem“, schreibt Hanna.