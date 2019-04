Frauenzonen in Öffis: Schutz oder Schaden?

Eigener Campingbereich

Auch auf Festivals können Frauen künftig unter sich bleiben – etwa am Nova Rock: Nach "zahlreichen Rückmeldungen von besorgten Besucherinnen" im vergangenen Jahr, "die sich am Campingplatz nicht durchgehend wohlgefühlt haben", führt das Festival im burgenländischen Nickelsdorf erstmals einen Campingbereich nur für Frauen ein.

Am Wiener Donauinselfest wird es heuer ebenfalls einen eigenen Frauenbereich geben. Man wolle Frauen so künftig mit einem speziellen, neu konzipierten Bereich "ein angenehmeres Festival-Umfeld bieten", heißt es. Ähnliche Bestrebungen gab es in der Vergangenheit auch in anderen Ländern: Beim englischen Glastonbury Festival gibt es seit 2016 "The Sisterhood", einen Festivalteil nur für Frauen, Queer- oder Transmenschen und Besucher mit Beeinträchtigung.

Auf Konzerten sei es vorrangig wichtig, sagt Gewaltschutzexpertin Michaela Egger, das Sicherheitspersonal für sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Übergriffe zu sensibilisieren und zu schulen.

Genderforscherin Sabine Grenz macht auch auf die Verantwortung des Veranstalters aufmerksam: Dieser müsse "konsequent darauf hinweisen, dass übergriffiges und Gewalt ausübendes Verhalten auch unter Alkoholkonsum unerwünscht ist und dazu führen kann, dass man des Platzes verwiesen wird".

Gewalt verhindern

Und was ist mit Saunas oder Fitnessstudios, die auch oft eigene Frauenbereiche haben? Das sei gesondert zu bewerten, sagt Barbara Hey, Leiterin der Koordinationsstelle für Geschlechterstudien und Gleichstellung an der Universität Graz: "Da geht es um die unmittelbare körperliche Intimsphäre, um Nacktheit. Da haben Frauenbereiche einen anderen Stellenwert."

Um sexualisierte Gewalt zu verhindern, seien Hilfsangebote wichtig, Safe Spaces lösen das gesamtgesellschaftliche Grundproblem nicht. Viel wichtiger als Schutzzonen sieht Hey daher die Förderung von Beratungsstellen für Frauen wie auch Präventionsarbeit mit Männern. "Frauen sollten wissen, wo sie Hilfe finden."

Dem stimmt auch Michaela Egger zu. Im Zuge der Gewaltprävention dürfe der Strukturwandel in der Gesellschaft keinesfalls vernachlässigt werden, "damit Frauen überall gleichgestellt und respektvoll behandelt werden".