Foto mit kleinem Sohn: Spott und Häme für Ivanka Trump

Unglaubwürdig

Es ist nicht das erste Mal, dass Ivanka Trump angesichts der politischen Agenda ihres Vaters gehässige Kommentare einstecken muss. Nachdem die 36-Jährige im Oktober des vergangenen Jahres eine Initiative zur Stärkung von Frauen als Unternehmerinnen bewarb, merkten zahlreiche Menschen via Twitter hämisch an, dass ihr Engagement für Frauenrechte angesichts der frauenfeindlichen Haltung ihres Vaters Donald Trump unglaubwürdig sei (mehr dazu hier).

Gegenüber Frauen äußerte sich Donald Trump in der Vergangenheit wiederholt abschätzig und sexistisch. Schon vor seiner Präsidentschaft war er immer wieder mit frauenverachtendem Verhalten und sexistischen Kommentaren aufgefallen. Vor allem eine Aufnahme aus dem Jahr 2005, die während des Wahlkampfes an die Öffentlichkeit gelangte, sorgte weltweit für erzürnte Reaktionen. In dieser hörte man Trump sagen: "Küss' sie einfach, warte einfach nicht… Fass ihnen an die Pussy… Wenn du ein Star bist, lassen sie dich alles machen."