Brigitte Macron über Melania Trump: "Sie darf nichts machen"

Der Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Gattin Brigitte Macron ist vorbei. Die Medien überschlagen sich auch nach dem dreitägigen Treffen der Politiker in Washington mit Meldungen. So sorgte beispielsweise eine verschwundene Eiche, die Donald Trump zusammen mit Emmanuel Macron auf dem Rasen des Weißen Hauses gepflanzt hat, für Wirbel (mehr dazu hier).

"Haben denselben Humor"

Brigitte Macron gab nach ihrer Rückkehr nach Paris der Tageszeitung Le Monde ein Interview, in dem sie unter anderem über First Lady Melania Trump sprach. Darin schwärmte sie von der 48-Jährigen, bezeichnete sie als "wirklich sehr amüsant", wie der Guardian schreibt. "Wir haben denselben Sinn für Humor. Wir lachen viel miteinander", sagte Brigitte Macron. Sie habe Melania Trump als "liebenswürdig, charmant, intelligent und sehr offen" kennengelernt. Den Umgang der Medien mit der gebürtigen Slowenin – ihr wurde in der Vergangenheit unter anderem unterstellt, unglücklich in der Beziehung mit ihrem Ehemann zu sein – kritisierte Brigitte Macron. Alles, was Melania tue, werde "überinterpretiert".