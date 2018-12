"Flygskam": Umweltbewusste Schweden schämen sich fürs Fliegen

Die Zunahme von Kohlendioxid und anderen Gasen mit Treibhauseffekt in der Atmosphäre verursacht wiederum Klimaveränderungen – sie schadet also der Umwelt. Aufs Fliegen zu verzichten fällt dennoch vielen schwer.

Freilich kann man mittlerweile – dem Gewissen und der Umwelt zuliebe – seine Flugreise im Internet per Mausklick kompensieren. Etwa direkt beim Check-out im Online-Buchungsverfahren. Oder auf externen Websites wie atmosfair.de oder myclimante.org, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Im Fall des eingangs erwähnten Langstreckenfluges in die USA würden dafür in etwa 35 Euro anfallen. Allerdings sind sich Experten einig, dass derartige Kompensationssysteme keine dauerhafte Lösung des Klimaproblems, sondern lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein sind.

Am Boden bleiben fürs Klima

In Schweden geht man bereits einen anderen, nachhaltigeren Weg. Immer mehr Menschen verzichten dort bewusst auf Flugreisen – und reduzieren so ihre CO2-Emissionen mitunter drastisch. Auch ein Wort haben die Nordeuropäer dafür gefunden: " Flygskam", also "Flugscham", heißt das Phänomen, bei dem sich Menschen wortwörtlich schämen, in einen Flieger zu steigen.

Ihren Status als ökologische Trendsetter wollen die Schweden damit erneut für sich beanspruchen. Und so verbreiten sich im Netz immer mehr Meldungen, in denen Schwedinnen und Schweden sich unter dem Hashtag # flygskam zur Flugscham bekennen. Auch unter den Hashtags #flyingless und #jagstanarpamarken ("Ich bleib am Boden") wird Mut zur Veränderung bekundet.