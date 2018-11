Gemütlichkeit: Behaglich, bieder oder hygge?

Vor allem in Bayern gilt ein Prosit auf die Gemütlichkeit, das Oktoberfest-Mantra wird noch heute gegrölt. Der Kabarettist Gerhard Polt versuchte einmal auszurechnen, wie teuer Gemütlichkeit ist. Er meinte, dass ein Bier in einem "Altmünchner Bistro" viermal so viel wie früher kostet. Sein Fazit: "Also ist es heute viermal gemütlicher als früher." Gemütlichkeit sei ein "Geflecht aus Zeit, Bier und Geld".

Und wo stehen wir heute?

Heute verpacken wir den deutschen Begriff in dänisches Wickelpapier und sagen "Hygge" dazu. Geborgenheit, die sich auf Accessoires stützt – Vollholzküchen, Kochinsel, große, schwere Keramikhäferln, dampfender Kakao, Kaminfeuer. Laut "Lexikon der schönen Wörter" ist Geborgenheit "jener Zustand, der Schutz, Zuneigung und Vertrautheit mit Menschen und Orten bündelt". Die Sehnsucht danach scheint größer denn je zu sein. Mehr Hygge braucht der Mensch, wohl deshalb sind die Instagram-Accounts voll mit Momentaufnahmen des Gemütlichen. Schaut her, so kuschelig ist es gerade bei uns! Das vermittelt Halt und ein neues "Wir-Gefühl".