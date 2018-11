Rein in die Komfortzone: 10 Inspirationen für mehr Gemütlichkeit

Gut eingewickelt

Zugegeben: Erotisch ist anders. Doch wer es gemütlich haben will, muss eben Opfer bringen und die Seidenstrümpfe in der Kommode lassen. Denn jetzt zählt nur eines: warme Füße. Hochsaison für Hüttenpatschen und dicke Socken. Wie geht ein Kalenderspruch? „In Socken durch die Wohnung schlurfen, ist auch irgendwie putzen“.

Und noch so ein Gemütlichkeits-Muss: die sehr dicke und sehr weiche Decke. Man hat sie am besten in allen Farben und Materialen, passend zur Stimmung. Deshalb ist sie was für Jäger und Sammler: Wer Decken liebt, wird nämlich kein Einrichtungshaus ohne einen Neuzugang verlassen. Und dann gilt wieder: herumknotzen, einwickeln schmökern, tagträumen, faulenzen: Das hat was von „zurück in den Mutterleib“.