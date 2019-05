Ewig hungrig, immer Durst: Welche Plfanze im Beet was braucht

Unter den Kräutern, die an sich eher genügsam sind, braucht nur das Basilikum viel Dünger. Einige Gemüsesorten, die sonst in tiefer Erde wachsen und damit aus dem Vollen schöpfen können, muss man ebenso reichlich versorgen: Sellerie, Spargel, Rhabarber, Mais, Artischocke, Melone, Kohl, Erdäpfel oder Kürbis.

Bei all diesen Pflanzen lohnt es, schon beim Eintopfen etwas Langzeitdünger dazu zu mischen. Der wahrscheinlich beste ist Pferdemist, den allerdings nicht jeder unbedingt im Auto nach Hause führen will. Also Pferdemist-Pellets. Auch Urgesteinsmehl wirkt gut, es bringt Mineralien ein und speichert Nährstoffe sehr gut, man kann es daher schon in den Kompost einbringen (außerdem wirkt es pilzhemmend). Neben dem Kompost oder Regenwurmhumus zählen auch Hornspäne zu biologischen Düngern, werden aber manchmal abgelehnt, weil dafür Rindern Hörner abgesägt werden. Sehr gut ist auch Schafwolle (erhält auch gleich die Struktur in der Erde).