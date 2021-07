Hochbeet: Wenig Arbeit, großer Ertrag und kein krummer Rücken

Richtige Größe

Wichtigste Regel: „Das Hochbeet sollte maximal die doppelte Armlänge breit und höchstens 2 bis 2,5 Meter lang sein. Steht es an der Wand, sollte es nur halb so breit sein – sonst gelangt man ja nicht an die Pflanzen“, erläutert Kampas, die noch einen guten Tipp parat hat: „Wer einen größeren Garten hat, sollte das Hochbeet in Hausnähe aufstellen, sodass er auch bei schlechtem Wetter Schnittlauch oder Salat ernten kann.“ Der Standort sollte sonnig sein, aber auch im Halbschatten gedeiht vieles.

Gartencenter und Baumärkte bieten mittlerweile eine Vielzahl von Bausätzen für Hochbeete an. Kampas favorisiert Holz: „Das ist ein nachwachsender Rohstoff, der formschön und stabil ist – und der die Wärme in der Nacht nur langsam abgibt.“ Am nachhaltigsten ist heimisches Lärchenholz, auch weil es länger hält als z. B. Fichte. Die günstigste Variante ist übrigens ein Selbstbau aus Paletten. Tropenholz lehnt die Gärtnerin dagegen aus ökologischen Gründen ab. Und auch mit Plastik-Beeten hat Kampas wenig Freude: „Viele verformen sich bei Sonneneinstrahlung, und die formstabilen sind voller Chemie. Eine nette Alternative sind Ziegel oder Stuffsteine.“

Sobald man sich für ein Material entschieden hat, geht’s an die Arbeit, sprich ans Fundament: An der Stelle, wo der Rahmen stehen soll, festigt man den Boden mit Kies oder Streusplit. Wichtig: „Legen Sie ein engmaschiges Wühlmausgitter auf den Boden – auch wenn Sie die Nager bisher nicht in Ihrem Garten gesichtet haben. So ein Hochbeet ist ein schönes Heim für die kleinen Säuger.“

Schritt für Schritt