Ein Garten für die Seele

"Wir müssen unseren Garten bestellen“, heißt es bei Voltaire. Der berühmte Schlusssatz aus „Candide“ ist längst zum geflügelten Wort geworden: Geh’ hinaus und sorg’ für dein Glück!

Seit bald drei Jahrzehnten bestellt Renate Polz ihren Garten und nicht nur ihr hat er in diesen Jahren schon ein ziemliches Stück weitergeholfen im Leben.

Es ist kein Geheimnis, dass die Natur im Stande ist, das psychische und physische Wohlbefinden der Menschen zu steigern. Der Aufenthalt in der Natur hat messbare Effekte auf Herzrate und Wohlbefinden und die Gartentherapie stellt heutzutage eine ganzheitliche Ergänzung oder Alternative zu herkömmlichen therapeutischen Strategien dar.

Was Renate Polz hier am Hoch-Grassnitzberg in der Südsteiermark geschaffen hat, ist streng genommen kein Therapiegarten. Und doch hat dieser Garten, der mitten in die beeindruckende Hügellandschaft blickt, so etwas wie eine therapeutische Wirkung. Er hat Renate Polz geholfen, den Tod ihres Sohnes Walter zu verarbeiten, der mit einem Jahr an plötzlichem Kindstod starb. „Kein Trost hat die Wucht dieses Verlustschmerzes eindämmen können. Was mir aber am Ende geholfen hat, war die Natur: draußen zu sein, frei zu atmen und etwas zu schaffen.“