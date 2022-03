Wiener Gastronomen helfen: "Fine Dine for Ukraine"

Die Menschen in der Ukraine unterstützen, das wollen auch eine Reihe Wiener Gastronominnen und Gastronomen und deren Lieferantennetzwerk. Am kommenden Sonntag, dem 6. März, laden sie daher ins Hotel am Brillantengrund in Wien-Neubau. Dort kann man sich durch Köstlichkeiten probieren. Alle Einnahmen dieser Aktion - pro Teller sind 15 Euro zu zahlen, pro Glas 5 Euro - werden an Hilfsorganisationen in der Ukraine gespendet.