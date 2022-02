In diesen europäischen Städten isst man die besten Falafeln

In vielen Teilen der Welt – so etwa in vielen Ländern Nordafrikas oder im Nahen Osten – gehört die Falafel zu den ältesten und traditionsreichsten Speisen überhaupt. Wo ihr genauer Ursprung liegt, weiß heute niemand so genau, doch eines ist klar: Die frittierten Bällchen aus Kichererbsen mit Kräutern und Gewürzen haben längst die Gaumen in aller Welt erobert.

"Falafel in meiner Nähe"

So sind die Suchanfragen nach "Falafel in meiner Nähe" im letzten Monat weltweit um 50 Prozent gestiegen. Die knusprigen Kugeln werden monatlich 1,6 Millionen Mal bei Google gesucht. Der israelische Lieferdienst 10bis.co.il und seine Schwesterunternehmen auf der ganzen Welt haben sich nun zum Ziel gesetzt, das populäre Streetfood genauer zu betrachten.