Diese Lebensmittel werden falsch ausgesprochen - und geschrieben

Wohl jeder hat schon einmal ein Wort falsch ausgesprochen - besonders oft passiert das beim Essen und Kochen, da unser Wortschatz laufend um neue Lebensmittel und Gerichte aus verschiedenen Ecken der Erde ergänzt wird.

Food-Experten von der Plattform Top10 Meal Deliveries wollten nun wissen, welche bekannten Produkte weltweit am häufigsten falsch ausgesprochen werden und ob es einen Zusammenhang zur ebenfalls falschen Schreibweise gibt. Auf Basis von Magazinen und Suchmaschinen-Daten erstellten sie eine Liste mit den am häufigsten falsch ausgesprochenen Lebensmitteln und glichen sie mit der Schreibweise in Online-Suchmaschinen ab.

Ihre Erkenntnisse: Von den am häufigsten falsch ausgesprochenen bekannten Lebensmitteln wurde die italienische Pasta-Sorte Gnocchi (Njoh-kie) am öftesten auch falsch geschrieben. Insgesamt wurde fast 300.000-mal nach Gnocci, Gnochi oder Gnochhi gesucht.

Auch das getoastete, mit Tomaten bestrichene Weißbrot Bruschetta (Bru-sketta) bereitet vielen Hobby-Gourmets sprachliche Schwierigkeiten: Suchanfragen lauteten insgesamt 230.000-mal auf Bruschette und Bruscetta.