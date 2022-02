Blindverkostung: Das weltbeste Wasser kommt aus Salzburg

Einzigartig

"Eine große Ehre für uns und wiederum eine Bestätigung für die einzigartige Qualität unseres österreichischen Wassers", so Christian Hetz (Bild), Geschäftsführer der Gaisbergwasser GmbH, der das Startup erst 2020 gegründet hat.



"Gaisberg" wird, im Unterschied zu industriell abgefüllten Wässern, in begrenzten Mengen mit viel manuellem Aufwand abgefüllt und möchte sich in einer kleinen Nische für nachhaltig produziertes Wasser, das unter größtmöglicher Ressourcenschonung gewonnen wird, positionieren. Abgefüllt wird ausschließlich in Glasflaschen, das Angebot richtet sich primär an die gehobene österreichische Gastronomie und Hotellerie.