Nachhaltig: Die neuen Designs von Lena Meyer-Landrut

Am heutigen Freitag launcht der erste Drop der neuen Kollektion von Lena Meyer-Landrut gemeinsam mit dem Internethändler About You. Auch die Frühjahr/Sommer Styles sind wieder so produziert und designt, dass sie auf das langfristige Ziel der Marke - eine der fairsten 1st Hand Options im Markt zu werden - gerecht werden. Höhepunkt der Saison bildet das Kampagnen-Shooting der Sommer-Pieces in Portugal, welches von Lena mit dem Besuch einer der Haupt-Produktionsstätten verbunden wird. Alle Kollektionsteile der insgesamt vier Drops sind exklusiv auf aboutyou.com erhältlich.

Langlebige Designs

Bei der Entwicklung der Mare "a lot less by Lena Meyer-Landrut" war es von Beginn an das Ziel, langfristig einen positiven Effekt auf den verantwortungsvollen Umgang mit Mode zu leisten. So wurde auch bei der ersten Kollektion für 2022 darauf geachtet, alle Styles bewusst zu kreieren, den Ansatz von langlebigen Designs weiter zu fördern und die Lieferwege der Pieces mit der Produktion in Europa möglichst kurz zu halten.