Wie wir heute Kebab essen und wie frisch das Fleisch ist

Ab den 1940ern stand der Imbiss erstmals unter dem Begriff "Döner Kebab" (auf Deutsch: sich drehendes Grillfleisch) auf Speisekarten Istanbuler Lokale, ab den 1960ern gab es sogar Straßenverkauf. Laut Seidl sei das Gericht in der Türkei aber nie so populär geworden wie in Deutschland.

Kebab-Bowl

In Österreich verdanken wir Yaşar Sarikoç den Kebab, der 1983 einen kleinen Imbiss in der Hütteldorfer Straße und vier Jahre darauf sein prominentes Lokal in der Operngasse eröffnete. Letzteres gibt es heute noch, auch wenn es ihm schon lange nicht mehr gehört: In seiner Anfangszeit reichte die Schlange bis zum Naschmarkt.

Diese Zeiten sind lange vorbei – auch die Pandemie machte der Branche trotz Take-away-Geschäft zu schaffen: So gab es in der Bundeshauptstadt Ende 2019 noch 168 aktive Mitglieder in der Kategorie Würstel- und Kebabstände, Ende 2021 waren es nur noch 140 Aktive.

Dass Standler aufgeben, freut David Immanuel Karagesjan: Der Unternehmer eröffnete drei Standorte seiner Auszeit in Wien. "Wir wollten den Kebab neudenken, moderner machen: Vollkorn verkauft sich bei uns sogar besser als Weizen. Dazu gibt es frisches Gemüse wie Avocados für die Kebab-Bowl. Saucen sind hausgemacht."

Nach diversen Fleisch-Skandalen gibt es übrigens eine erfreuliche Nachricht vom Wiener Marktamt: Beanstandungen sind äußerst rar – also bestellen Sie getrost "Einmal mit alles". Grammatikalisch vielleicht nicht einwandfrei, dafür längst fixer Bestandteil unserer Alltagssprache.