An sich schmeckt Tofu erst einmal nicht nach viel. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass er nach wie vor nicht den besten Ruf hat. Bei Tofu liegt das Geheimnis aber in der Zubereitung - der Geschmack muss erst in den Tofu gebracht werden. Mit diesem Rezept gelingt das mit Sicherheit. Für die Teriyaki-Variante wird fester Naturtofu verwendet, für andere Rezepte eignet sich der geschmacksintensivere Räuchertofu eher.

Zutaten (für 4 Portionen)

Für die Teriyaki Sauce (ca. 200 ml)

8 EL Sojasauce

4 EL Sake

4 EL Mirin

4 EL Zucker

1 EL Sesamöl

1 cm Ingwer, gerieben

2 Zehen Knoblauch

Für den Tofu

100 ml Teriyaki-Sauce (siehe oben)

500 g Naturtofu

4 EL Pflanzenöl zum Braten

Gemüse

100 ml Teriyaki-Sauce (siehe oben)

2 Stk. Pak Choi (oder anderes Gemüse: Brokkoli, Zucchini oder Melanzani), in Streifen geschnitten

2 Zehen Knoblauch, fein gehackt

1 cm frischer Ingwer, fein gehackt

4 EL Sesamöl

Zum Servieren

Reis

1 Bund Frühlingszwiebeln

Sesam

