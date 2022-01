Die legendäre Wiener Brötchenmanufaktur feiert ihr 120-jähriges Bestehen: Seit dem Jahr 1902 tischt Trzesniewski Wienerinnen und Wienern täglich frisch zubereitete Aufstriche – aktuell sind es 28 unterschiedliche Brötchen – in elf Filialen auf. Zwei weitere Standorte folgen noch in diesem Jahr.

Aus diesem Anlass ist erstmals ein Jubiläumsbrötchen von einer Food-Community ausgewählt worden: Sieger ist das vegane Brötchen "Karottenlax mit Dillgurke".

"Ein solches Jubiläum ist für uns einmal Anlass 'Danke' zu sagen", betont die Geschäftsleitung. "Gerade die letzten Jahre haben uns deutlich gezeigt, wie ausgeprägt das Renommee und die Qualität Trzesniewskis bei Wienerinnen und Wienern verankert ist – auch in der schwierigen Zeit der Pandemie konnten wir die Nachfrage durch unser Take-Away-Angebot glücklicherweise bedienen. Dieser Kundentreue gilt unser Dank – aber natürlich auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in unsicheren Zeiten durch ihren unermüdlichen Einsatz unseren Kundinnen und Kunden kleine, feine Genussmomente beschert haben."

Die Brötchen gelten in Wien als Klassiker für Feierlichkeiten und Feiertage, das Unternehmen verkauft rund 4,5 Millionen Brötchen im Jahr. Die Mehrzahl der Standard-Sorten stammt noch aus den Anfängen der Firmen-Geschichte. Die Aufstriche werden nach den geheimen Originalrezepturen in der Firmenzentrale im 23. Bezirk hergestellt, in den Filialen selber wird nur gestrichen.

Als Verkaufsschlager gelten in der hundertjährigen Geschichte übrigens "Speck mit Ei" und "Geflügelleber".