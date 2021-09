Ausg’steckt beim veganen Heurigen: Linsenbraten statt Grammelschmalz

So wagten sie im Juli im Familien-Weinkeller in Fels am Wagram (Bezirk Tulln) das Experiment und eröffneten den ersten veganen Heurigen des Landes. Auf den ersten Blick unterscheidet sich ihre Karte kaum von der eines traditionellen Heurigen. Winzerplatten – die Schuster gerne Einsteigern zum Durchkosten empfiehlt – und Aufstrichteller sind darauf genauso zu finden wie belegte Brote. „Klassiker wie Braten machen wir selbst aus Linsen. Auch Zwiebelschmalz stellen wir selbst her. Beim Käse kaufen wir aber noch das eine oder andere zu“, gibt Schuster Einblicke in die Karte.

Bei der Auswahl ihrer Produkte setzen sie neben Regionalität so gut es geht auch auf biologischen Anbau. Während ihr Mann für die deftigen Schmankerl sorgt, ist sie für die süßen Speisen zuständig. „Wir wollen damit zeigen dass pflanzliche Ernährung genauso vollwertig, gesund und sättigend sein kann“, so Schuster, die neben Yogakursen auch vegane Kochkurse und Catering anbietet.