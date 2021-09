Vorhang auf für Nachwuchs-Schauspieler in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bisher lag der Fokus der Musikschule Krems auf Musik und Tanz. Mit dem neuen Schuljahr richtet man sich aber nun neu in Richtung Kunstschule aus und nimmt mit dem Unterrichtsfach "Schauspiel" auch die darstellende Kunst ins Repertoir auf.

Selbstbewusstsein stärken

„Die Musikschule Krems ist eine bewährte Talenteschmiede für junge Musikerinnen und Musiker“, so Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ). „Uns liegt viel daran, diese Qualität in der Ausbildung möglichst vielen Kindern und Jugendlichen anzubieten und auch auf darstellende Kunst auszuweiten.“

Das neue Unterrichtsfach ist laut Musikschuldirektor Hubert Pöll nicht nur ein wichtiger Schritt für die Schule, sondern auch für die angehenden Schülerinnen und Schüler selbst: "Dabei werden auch die Fertigkeiten für Präsentationen und Bühnenverhalten vermittelt und es geht auch um die Stärkung des Selbstbewusstseins.

Spielerisches Lernen

Das darstellende Spiel soll auch tatsächlich spielerisch erarbeitet werden, wie Schauspielerin und Sängerin Dagmar Bernhard, die den Kurs leiten wird, erklärt: "Wir werden Theatersport betreiben, wozu auch das Improvisieren zählt", so Bernhard. "Kinder lernen so viel über ihren eigenen Körper, über ihre Wahrnehmung und Grenzen. Andere Rollen spielen bedeutet sich Neues zuzutrauen und manchmal auch über den eigenen Schatten zu springen."