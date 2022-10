Warum sich Bäcker und Mühlen am Tag des Brotes zu Wort melden

„Wenn das EU-Gentechnikrecht für Getreide verwässert wird, wissen wir nicht mehr, was in das Mehl reinkommt. Gerade in unserem Bäcker-Handwerk ist Transparenz bei den Rohstoffen zentral“, bestätigt Bäcker Simon Wöckl von Kruste & Krume. In die selbe Kerbe schlägt Georg Resch von der Bäckerei Resch & Frisch, er betont: "Als österreichisches Familienunternehmen fühlen wir uns unserer Region und den Menschen verpflichtet. Die Qualität unserer Böden und die Güte der Lebensmittel sind die Grundlage unseres Lebens."

Beliebte Kost

Tatsächlich ist Österreich ein Land der Brotesser. Sieben von zehn Österreicherinnen und Österreichern essen mindestens einmal pro Tag Brot oder Gebäck - nicht zuletzt, weil das Angebot so groß ist wie sonst kaum wo. Hierzulande gibt es allein rund 150 verschiedene Brotsorten.