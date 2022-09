Österreichs jüngste Müllerin: „Ich bin definitiv pro Handwerk“

Woran kann auch ein Laie ein gutes Brot erkennen?

Ein gutes Brot braucht bei der Herstellung nur Zeit zum Rasten, damit sich die natürliche Hefe aus der Luft ansiedeln kann. Diese Zeit haben viele Industriebetriebe nicht mehr und fügen Hefe und andere Zusatzstoffe zu. Ein Laie erkennt ein gutes Brot an einer knackigen Kruste, einer lockeren Porung und am Geruch. Wenn man das Brot aufschneidet und es riecht nach nix, is das nix G’scheit’s.

Frauen gibt es nicht viele unter den Müllern. Warum ist das so?

Es ist ein sehr technischer Beruf. Man muss viel über die Maschinen lernen und sie auch reparieren können. Vielleicht schreckt das ab? Aber Frauen schaffen das auch, wenn sie es wollen.

Was ist das Faszinierende am Beruf des Müllers?

Es ist der Weg des Getreides. So ein einfaches Prinzip der Herstellung und am Ende entsteht ein natürliches Produkt, das mich eine Woche satt macht. Für mich ist es die größte Bereicherung, wenn ich ein Produkt von Anfang bis zum Ende selber machen darf. Ich bin also definitiv pro Handwerk.

Antonia Wieneroither stellte auf dem YouTube-Kanal "Holidays in Austria" ihre Mühle und ihren Beruf vor. Das Video dazu ist unten verlinkt.