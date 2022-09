Die Stimme im Job richtig einsetzen: Tipps von Experten

Doch wie wirkt man nun authentisch?

Primär durch das Zusammenspiel von Emotion und Stimme, sagt ORF-Chefsprecher Haimo Godler: „All unsere Empfindungen manifestieren sich über die Stimme. Versucht man etwas anderes darzustellen, als man ist, fällt das üblicherweise rasch auf und lässt unglaubwürdig wirken, weil der akustische Eindruck nicht stimmig ist.“ Nicht nur Authentizität, sondern auch Autorität büßt die Stimme vor allem dann ein, wenn Unsicherheiten zu erkennen sind. So merkt man Verkrampfung, Verspannung und Nervosität einer Stimme meist dann an, wenn sie in die Höhe gedrückt wird und gepresst klingt. Grund dafür ist zum einen die Atmung: Steht man unter Druck, neigt man dazu, die Schultern in die Höhe zu ziehen und die Bewegung im Brustkorb einzuschränken. „Es ist wie bei einem Saiteninstrument: Möchte man eine Saite tiefer stimmen, muss man die Spannung rausnehmen und so verhält es sich auch bei der Stimme“, erklärt Godler.