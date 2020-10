Restlverwertung: Wie Bäcker ihrem alten Brot neues Leben geben

Kräftig. Dunkel. Saftig. Das Schwarzbrot sieht in der Vitrine wie ein herkömmliches Roggenbrot aus – bei ihm kommt es aber auf die inneren Werte an. Denn seine wichtigste Zutat ist das Altbrot vom Vortag, daher auch der Name Wiederbrot.

Bedenken habe es anfangs gegeben, wie der Kunde darauf reagieren könnte, erzählt Philipp Ströck: "Aber ich habe immer daran geglaubt, dass das Brot gut ankommt, wenn man dem Kunden offen erklärt, aus welcher Zutat das Brot besteht."

Rund 500 bis 600 Kilogramm Roggen-Altbrot könne das Unternehmen auf diese Weise aus dessen Überproduktion in der Zentrale wiederverwerten.